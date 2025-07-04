جائزة بريطانيا الكبرى: نوريس الاسرع في الحصة الثانية وهورنر يرد على شائعات فيرستابن

الرياص - اسماء السيد - سيلفرستون (المملكة المتحدة) : كان البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين الاسرع على أرضه وبين جمهوره في حلبة سيلفرستون خلال الحصة الثانية من التجارب الحرة الجمعة ضمن جائزة بريطانيا الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، متفوقا على سيارتي فيراري.

وفي ظل ظروف عاصفة، سجل نوريس (25 عاما) أسرع لفة بدقيقة و25.816 ثانية ليتفوق على شارل لوكلير من موناكو بفارق 0.222 ث.

وحل سائق فيراري الآخر البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب سبع مرات والفائز تسع مرات بجائزة بريطانيا (رقم قياسي)، في المركز الثالث بعد ان كان الاسرع في الحصة الاولى التي تعد نجاحه الاول في التجارب الحرة منذ جائزة لاس فيغاس العام الماضي، والاول ايضا مع فيراري.

وحل الاسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) متصدر الترتيب العام بفارق 15 نقطة عن زميله نوريس، رابعا امام الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في الاعوام الاربعة الماضية الذي اشتكى بشأن التوازن والأداء في سيارته ريد بول.

وجاء الايطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس سادسا امام الكندي لانس سترول (استون مارتن)، البريطاني جورج راسل (مرسيدس) والفرنسي إسحاق حجار والنيوزيلندي ليام لاوسون.

وقال زاك براون، مدير فريق ماكلارين "كانت لفة لاندو رائعة. لكن فيراري تبدو قوية جدا هنا، وهم سريعون في اللفة الواحدة وفي سباقات السرعة".

بدوره، لم يسهم مدير فريق ريد بول كريستيان هورنر في التحفيف من وهج الشائعات حول امكانية انتقال فيرستابن الى مرسيدس، قائلا "العقود بين السائقين والفريق ستبقى دائما سرية".

وتابع "وفي عقد أي سائق، هناك بند يخص آلية الأداء، وهذا العنصر موجود في عقد ماكس".

وأردف "بالتأكيد، فإن نيته هي أن يكون حاضرا ويقود معنا في عام 2026. من المؤكد أن يكون محل اهتمام كبير من أي فريق آخر".

يؤكد كلام هورنر وجود بند يتيح للهولندي الرحيل، وهو ما يُعتقد من قبل البعض أنه سبيله للانضمام الى فريق آخر في حال كان خارج المراكز الثلاثة الاولى في ترتيب السائقين مع نهاية تموز/يوليو.

ترتيب العشرة الأوائل في الحصة الأولى:

لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:26.892 (26 عدد اللفات)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:26.915 (26)

أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:27.042 (28)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:27.095 (26)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:27.163 (25)

إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:27.217 (28)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:27.304 (30)

ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:27.351 (27)

أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:27.367 (25)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:27.432 (26)

ترتيب العشرة الأوائل في الحصة الثانية:

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:25.816 (26 عدد اللفات)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:26.038 (29)

لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:26.117 (29)

أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:26.286 (27)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:26.314 (23)

أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:26.383 (28)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:26.430 (24)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:26.523 (27)

إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:26.524 (27)