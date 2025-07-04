شيكابالا قائد الزمالك يعلن الاعتزال ويضع حداً لمسيرة كروية تجاوزت العقدين

الرياص - اسماء السيد - قرر قائد نادي الزمالك المصري محمود عبد الرازق، المعروف بـ"شيكابالا"، الخميس، وضع حد لمسيرته في ملاعب كرة القدم.

وقال شيكابالا (39 عاماً) في مقطع فيديو الذي شهد تعليق نجليه لحذاء وقميص اللاعب "وداعاً، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".

ويشير المنحنى الجنوبي إلى المدرجات المخصصة لجماهير نادي الزمالك في ملعب القاهرة الدولي.

وأفاد شيكابالا في تصريحات تلفزيونية الخميس "الموسم المنتهي كان الأخير لي مع كرة القدم. أشعر بأنني قدمت كل شيء وأعتقد أنني لا أستطيع تقديم المزيد".

وأضاف أن "تعاقدي مستمر لموسم إضافي لكنني قررت نهاية المشوار. رحلتي مع جمهور الزمالك لن تنتهي أبداً".

حجب القميص رقم 10

Getty Images نادي الزمالك يقرر حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، الذي كان يرتديه شيكابالا

يُعد شيكابالا، اللاعب الأكثر حصولاً على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة منذ ظهوره الأول مع "القلعة البيضاء".

وبعد إعلان الاعتزال، قرر نادي الزمالك، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، الذي كان يرتديه شيكابالا.

وقال النادي القاهري في بيان، إن حجب الرقم يأتي تقديراً لشيكابالا، الذي يعد "أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك".

وودع الزمالك قائده بمقطع مصور لأجمل لحظاته مع الفريق، مرفقة بعبارة "ستظل في قلوبنا يا معشوق الجماهير … سنفتقد سحرك يا شيكا".

خاض "الأباتشي" وهو أحد ألقابه، مع الزمالك 396 مباراة، سجَّل خلالها 70 هدفاً على الأقل وصنع 89.

وكانت آخر مبارياته في نهائي كأس مصر الشهر الماضي، الذي توج فيه الزمالك على حساب بيراميدز بفارق الركلات الترجيحية التي حسمتها ركلة "شيكا" اليسارية.

Getty Images شيكابالا يسجل ركلة الترجيح الأخيرة والحاسمة خلال المباراة النهائية لكأس مصر بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز

من هو شيكابالا؟

ولد "شيكابالا" في 5 مارس/آذار من عام 1986 في قرية "الحصايا" في محافظة أسوان المصرية.

انضم شيكابالا إلى ناشئي الزمالك عام 1996 قادماً من نادي أسوان.

وتدرج في فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عاماً و8 أشهر فقط، في موسم 2001-2002.

Getty Images شيكابالا مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي في 11 مايو/أيار 2014

وفي عام 2004، انتقل شيكابالا إلى باوك سالونيك اليوناني.

وخاض تجارب احترافية أخرى مع الوصل الاماراتي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي والرائد السعودي وأبولون القبرصي، بالإضافة لفترة إعارة ضمن صفوف نادي الإسماعيلي المصري.

وتوج شيكابالا بقميص الزمالك بأربعة ألقاب في الدوري المصري، وكأس الاتحاد الأفريقي مرتين، وكأس السوبر القارية ثلاث مرات.

Getty Images شيكابالا ومحمد صلاح في مباراة مصر وأوروغواي في مونديال 2018

اشتُهر "شيكا" بمراقصته للكأس التي يحرزها فريقه قبل أن يرفعها كقائد للفريق في مراسم التتويج، ثم بغنائه أهزوجة الفريق مع جماهير الفريق المتحمسة "الفانلة البيضا بخطين حمر أنا هفضل أحبها طول العمر".

وتوج بلقب هداف الدوري المصري في موسم 2010 – 2011 برصيد 13 هدفاً.

على صعيد المباريات الدولية، حقق "الأباتشي" مع منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية 2010 في أنغولا.

وتواجد مع منتخب "الفراعنة" في كأس العالم 2018 في روسيا.