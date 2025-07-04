الامارات | موعد مباراة الهلال السعودي التاريخية في مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار إلى ملعب كامبينغ ورلد في أورلاندو، حيث يستضيف مواجهة قوية في انطلاق دور الثمانية «ربع النهائي» من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

يحلم فيها الهلال السعودي بمعانقة التاريخ حينما يلتقي مع فلومينينسي البرازيلي، الساعة 23:00 مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

وسيتأهل الفائز من مباراة فلومينيسي والهلال لمواجهة الفائز من لقاء بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي المقررة الساعة الخامسة من فجر غدٍ السبت.

وتأتي المواجهة بين فلومينينسي والهلال بمثابة مفاجأة كبرى، حيث توقع الكثيرون أن تكون مواجهة دور الثمانية بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي.