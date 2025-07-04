مونديال الأندية: إينزاغي يؤكد ثقته بالهلال أمام فلوميننسي "المنظّم"

الرياص - اسماء السيد - أورلاندو (الولايات المتحدة) : أكد الإيطالي سيموني إينزاغي مدرب الهلال السعودي ثقته بتقديم فريقه مباراة جيدة أمام فلوميننسي البرازيلي الجمعة في أورلاندو، ضمن الدور ربع النهائي من مونديال الأندية بكرة القدم، مؤكدا أن خصمه فريق "منظم وأداؤه جيد".

وقال إينزاغي في المؤتمر الصحافي الخميس في ملعب كامبينغ وورلد ستاديوم الذي يحتضن المباراة، بعد الفوز الملحمي على مانشستر سيتي الإنكليزي 4 3 في ثمن النهائي "حاولنا استعادة عافيتنا وطاقتنا لأنه بين الوقت الأصلي والوقت الإضافي لعبنا ما يقارب 140 دقيقة والمباراة كانت منهكة".

وأضاف "واثقون من تقديم مباراة جيدة أمام فلوميننسي غدا".

وكان الهلال حقق مفاجأة مدوية بإقصائه مانشستر سيتي، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب قبل انطلاق المسابقة، ما يجعله خصما لا يُستهان به أمام فلوميننسي الذي بدوره فاجأ إنتر ميلان الإيطالي وأقصاه بهدفين نظيفين.

وأشار إينزاغي إلى أنه شاهد مباراة فلوميننسي وإنتر ميلان، معتبرا أن فريقه السابق "استحق أفضل من ذلك وواجه فريقا مدافعا ويمتلك الخبرة".

كما تطرق إلى مباريات يوفنتوس الإيطالي أيضا، الذي ودّع بخسارته أمام ريال مدريد بهدف نظيف، قائلا "أعتقد ان يوفنتوس لعب مباراة جيدة لكن ريال مدريد رقم صعب".

وتطرق الإيطالي إلى التعاقد المفاجئ مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدلله وانضمامه إلى النادي بالإعارة من الشباب لتعزيز قوة الفريق الهجومية.

قال "لا شك أنه لاعب جديد. تعاقدنا معه بالنظر إلى إصابتي سالم (الدوسري) و(الصربي ألكسندر) ميتروفيتش. انضم إلينا هنا ونحن مسرورون لأنه يرافقنا".

وتابع "استدعيناه ولبى الدعوة بسرور ومتأكد من أنه سيدعم الفريق كما سيدعم (البرازيلي ماركوس) ليوناردو في المباراة".

وتحدث مدرب لاتسيو السابق عن الحالة الذهنية لليوناردو، الذي أشار بعد مباراة سيتي أن والدته كانت في المستشفى لكنه أصبحت بصحة جيدة.

قال "يمكنني أن أقول أنه يخوض فترة صعبة في حياته لكن تدريباته تجري على قدم وساق. هو لاعب ممتاز عرفته منذ أن كنت في إيطاليا حين كنت ادرب انتر. كان يفترض ان ينتقل إلى فريق آخر لكنه انتقل إلى بنفيكا (البرتغالي). ليوناردو من أفضل من دربتهم وتفاجآت من قوته وعزمه وإصراره على التسجيل وهو سيقدم مساهمة جيدة".