الامارات | دبا يضم اللاعب الأردني محمود المرضي على سبيل الإعارة  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي دبا لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب الأردني محمود المرضي، قادماً من نادي الحسين الأردني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

ويُجيد المرضي اللعب في مراكز عدة، أبرزها مركز الجناح الأيمن وفي خط الوسط، ما يمنح الفريق خيارات فنية متعددة في الجانب الهجومي.

وسبق للاعب تمثيل منتخب الأردن «النشامى» في العديد من البطولات، كان أبرزها مشاركته في كأس آسيا 2023، حيث قدم أداء مميّزاً لفت الأنظار.

وعلى صعيد الأندية، مثّل المرضي فرقاً بارزة في الدوري الأردني، إذ بدأ مشواره مع الفيصلي والحسين إربد في المراحل السنية، قبل أن يلعب للفريق الأول في أندية العربي والأهلي والجزيرة، كما خاض تجربتين خارج الأردن مع كلّ من نادي المحرق البحريني، ونادي كيدا دارول أمان الماليزي.

• سبق للاعب تمثيل «النشامى» في بطولات عدة، أبرزها كأس آسيا 2023.