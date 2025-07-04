الامارات | الوحدة يتعاقد مع الأرجنتيني لوكاس فيرا في صفقة انتقال حر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب الأرجنتيني لوكاس فيرا (28 عاماً)، في صفقة انتقال حر. وذكرت الشركة في بيان رسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أنها أكملت إجراءات التعاقد مع فيرا في إطار مساعي إدارة النادي إلى تعزيز صفوف الفريق الأول.

وأضافت: «رحب مجلس إدارة النادي باللاعب في موطن الأبطال، متمنياً له النجاح والتوفيق خلال استحقاقات الموسم المقبل».

ونشرت تصريحات أدلى بها اللاعب الأرجنتيني، ثمن خلالها ثقة قيادة النادي وإدارته، مؤكداً سعادته بتمثيل «العنابي»، وعزمه على تلبية طموحات النادي وجماهيره.

وكانت شركة الوحدة لكرة القدم أعلنت تعاقدها مع اللاعب الإسباني الشاب أرناو براداس (19 عاماً) حتى 2029.

وقال الوحدة في بيان، إنه سيتم قيد براداس في فئة اللاعب المُقيم في إطار استراتيجية النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول بالمواهب الشابة استعداداً لموسم المحترفين الجديد.