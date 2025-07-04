الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقاد
انتقد مراقبون تعاقد أحد أندية المحترفين مع لاعب أجنبي، مشيرين إلى أن اللاعب يعاني إصابة، فيما وصف عدد من المشجعين عبر مواقع «التواصل الاجتماعي» الصفقة بأنها جاءت لإسكات الجمهور، عقب الانتقادات التي وُجِهت إلى إدارة النادي، بسبب ما وصفوه بـ«تأخرها في دعم الفريق بعناصر جديدة».
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