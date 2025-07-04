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الامارات | رمسة ملاعب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقاد

انتقد مراقبون تعاقد أحد أندية المحترفين مع لاعب أجنبي، مشيرين إلى أن اللاعب يعاني إصابة، فيما وصف عدد من المشجعين عبر مواقع «التواصل الاجتماعي» الصفقة بأنها جاءت لإسكات الجمهور، عقب الانتقادات التي وُجِهت إلى إدارة النادي، بسبب ما وصفوه بـ«تأخرها في دعم الفريق بعناصر جديدة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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