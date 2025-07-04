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الامارات | رونالدو يُعلّق على وفاة مواطنه جوتا: «أمر لا يُصدَّق»

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لشبونة - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | رونالدو يُعلّق على وفاة مواطنه جوتا: «أمر لا يُصدَّق» 1/2
  • الامارات | رونالدو يُعلّق على وفاة مواطنه جوتا: «أمر لا يُصدَّق» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر النجم البرتغالي المخضرم أن وفاة مواطنه ديوغو جوتا وشقيقه ليل الأربعاء-الخميس بحادث سير في إسبانيا «أمر لا يُصدَّق».

وكتب لاعب نادي النصر السعودي المُتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «هذا أمر لا يُصدَّق». وتابع اللاعب (40 عاماً)، «كنا معاً للتو في المنتخب الوطني، وكنت قد تزوجت للتو. إلى عائلتك، زوجتك وأولادك، أتقدم بأحر التعازي وأتمنى لكم كل القوة. أعلم أنك ستكون معهم دائماً. ارقدا بسلام ديوغو وأندريه. سنفتقدكما جميعاً».

وتوفي اللاعب وشقيقه بحادث سير في شمال غرب إسبانيا، بعد نحو 10 أيام من زواجه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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