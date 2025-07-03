الامارات | الهلال وفلومينينسي في مباراة «المفاجأة الكبرى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار إلى ملعب كامبينغ ورلد في أورلاندو، حيث يستضيف مواجهة قوية في انطلاق دور الثمانية «ربع النهائي» من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة، ويحلم فيها الهلال السعودي بمعانقة التاريخ حينما يلتقي مع فلومينينسي البرازيلي، الساعة 23:00 مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

وسيتأهل الفائز من مباراة فلومينيسي والهلال لمواجهة الفائز من لقاء بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي المقررة الساعة الخامسة من فجر غدٍ السبت.

وتأتي المواجهة بين فلومينينسي والهلال بمثابة مفاجأة كبرى، حيث توقع الكثيرون أن تكون مواجهة دور الثمانية بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي.

وكان الهلال حديث العالم في الأيام القليلة الماضية، بعدما نجح في إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد المرشحين للفوز بالبطولة وبطل الدوري الإنجليزي أربع مرات في آخر خمسة مواسم، والفائز بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) في موسم 2022-2023، بعدما تغلب عليه (4-3)، في دور الـ16.

ولم يكن الهلال المرشح الأوفر حظاً للفوز بالمباراة، لكنه قدم أداء كبيراً وبطولياً أمام رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، ليخطف بطاقة التأهل بعد امتداد اللقاء إلى وقت إضافي.

ويتسلح الهلال بخبرة نجومه وروحهم المعنوية العالية، حيث أثبت تفوقه رغم فارق الإمكانات مع مانشستر سيتي، كما أنه ترك انطباعاً جيداً للغاية لدى الجماهير في البطولة، بعد أن سبق له التعادل مع ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى بدور المجموعات، ليواصل طريقه بنجاح ويقترب من إنجاز تاريخي كبير.

وفي حال فاز الهلال على فلومينينسي، سيكون أول فريق عربي وآسيوي يصل إلى الدور قبل النهائي في البطولة بنظامها الجديد المكون من 32 فريقاً، كما أنها المرة الثانية التي يصل فيها إلى ذلك الدور، بعد أن سبق له الوصول إلى المربع الذهبي في نسخة عام 2021 بالنظام القديم بمشاركة ستة أندية، ليخسر أمام تشيلسي الإنجليزي قبل أن يحصل على المركز الرابع في البطولة، وهو أكبر إنجاز للهلال.

وتألق الحارس المغربي ياسين بونو في مواجهة مانشستر سيتي، وتصدى للعديد من الفرص الخطرة أمام هالاند ورفاقه، كما انتزع السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، الإعجاب بسبب الأداء الدفاعي القوي ونجاحه في إبعاد الكثير من الهجمات الخطرة عن مرمى الهلال، وكذلك تسجيله هدفاً في شباك مانشستر سيتي في الشوط الإضافي الأول.

كما تألق المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو وسجل هدفين في المباراة، إضافة إلى هدف زميله ومواطنه مالكوم، ليكون ذلك الرباعي أمل الفريق السعودي في المضي قدماً في البطولة.

ولم يكن محترفو الهلال، ومنهم الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، هم فقط أصحاب الفوز في مواجهة سيتي، بل تألق لاعب الوسط محمد كنو، والمدافع علي لاجامي، الذي أنقذ فرصة خطرة في الشوط الثاني في مواجهة السيتي من على خط المرمى.

ويقود الإيطالي سيموني إنزاغي الهلال إلى تحقيق إنجاز فريد من نوعه، كما أشادت الصحف العالمية ووسائل الإعلام بالدور الكبير الذي يقدمه مدرب إنتر ميلان السابق مع فريقه الجديد رغم حداثة عهده بالكرة السعودية والعربية بشكل عام وفارق الإمكانات مع المنافسين.

على الجانب الآخر، يمثّل فلومينينسي تهديداً كبيراً لآمال الهلال في الوصول إلى المربع الذهبي، وبقيادة مدربه ريناتو جاوتشو، يُعدّ الفريق البرازيلي، إلى جانب مواطنه بالميراس، آخر الممثلين للكرة الأميركية الجنوبية في البطولة، بعد خروج بوتافوجو على يد بالميراس، وخروج فلامنغو على يد بايرن ميونخ الألماني، وتوديع الثنائي الأرجنتيني ريفر بليت وبوكا جونيورز البطولة من دور المجموعات.

وقدّم فلومينينسي أداء جيداً في دور المجموعات، وصعد كثاني المجموعة الخامسة خلف بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما تعادل معه سلباً ثم فاز على أولسان الكوري الجنوبي (4-2)، وتعادل سلباً مع صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وفي دور الـ16، قدّم فلومينينسي مفاجأة مماثلة لما قدمه الهلال، بعدما نجح في إقصاء إنتر ميلان الإيطالي بالفوز عليه بهدفين من دون رد.