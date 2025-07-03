الامارات | شبــاب الأهــــــلي يخوض 4 مباريات ودية في معسكر النمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ فريق شباب الأهلي الأول لكرة القدم رسمياً برنامجه التحضيري للموسم الرياضي 2025-2026 يوم غدٍ السبت، حيث يخضع اللاعبون لفحوص طبية شاملة، تمتد على مدار ثلاثة أيام، وذلك في إطار المرحلة الأولى من التجمع الداخلي في دبي.

ويغادر الفريق إلى النمسا يوم 13 الجاري، لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل، ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني، والتي تهدف إلى رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وخلال المعسكر الأوروبي، يخوض «فرسان دبي» أربع مباريات ودية متدرجة المستوى، حيث تُقام المباراة الأولى في 17 يوليو، والثانية في 23 يوليو، فيما تُقام المباراة الثالثة في 27 من الشهر نفسه، ويختتم الفريق ودياته في المعسكر بمباراة رابعة وأخيرة تُقام في الثاني من أغسطس.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى دبي في الثالث من أغسطس، لاستكمال البرنامج التحضيري في مراحله الأخيرة، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، الذي يخوضه الفريق بطموحات كبيرة، بعد موسم تاريخي تُوّج خلاله بأربع بطولات محلية.

وكان شباب الأهلي فرض هيمنته على الساحة المحلية في الموسم الماضي، بعد أن تُوّج بالرباعية التاريخية: (دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر الإماراتي القطري، وكأس السوبر المحلي)، ليؤكد مكانته قوةً كبرى في كرة القدم الإماراتية.

ويدخل الفريق الموسم الجديد بروح التحدي، وتطلعات لمواصلة حصد البطولات، والمنافسة بقوة على جميع الجبهات، المحلية والقارية.