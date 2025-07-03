فورمولا واحد: راسل يقلل من أهمية ما يُشاع ويتوقع تمديد عقده مع مرسيدس قريبا

الرياص - اسماء السيد - سيلفرستون (المملكة المتحدة) : قلل السائق البريطاني جورج راسل من أهمية ما يُشاع عن احتمال تخلي مرسيدس عنه واستبداله ببطل العالم سائق ريد بول الحالي الهولندي ماكس فيرستابن، متوقعا توقيع عقد جديد مع الفريق المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد "خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وقال راسل على هامش جائزة بريطانيا الكبرى المقررة في نهاية هذا الأسبوع "هناك الكثير من المحادثات خلف الكواليس، غير علنية، وليست مذاعة، وأنا أعرف أين يكمن ولائهم"، في إشارة إلى مرسيدس، مضيفا "لا داعي لأن تكون علنية ولا داعي كي تذاع للجميع. من الواضح أننا تحدثنا أكثر قليلا (عن الموضوع) خلال الأسبوع الماضي لأن هناك العديد من التقارير الإعلامية وما إلى ذلك. بكل صراحة، هذا لا يغير حقا أي شيء من جانبي".

وتابع "من الواضح أن هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الأمر، لكن كلما تحدثنا أكثر أو أقل، لا يتغير شيء حقا. سيحدث ذلك عندما يحين الوقت المناسب. أتوقع على الأرجح حدوث شيء ما في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأفادت التقارير مؤخرا بأن المدير النمسوي لمرسيدس توتو وولف دخل في محادثات مع محيط فيرستابن من أجل ضمه للفريق، لكن بالنسبة لراسل "يملك كل فريق مقعدين، ومن الطبيعي أن يبحث الجميع في خيارات المستقبل. لا أخذ الأمر على محمل شخصي، فقد قلتها منذ البداية إن لا مشكلة لدي في أن أكون زميلا لأي سائق".

وأضاف "هناك الكثير من الشائعات وكلها تبدو وكأنها تدور حولي، لكن من جهتي، لا أعتقد أني سأكون المعني بالأمر. أرغب بالاستمرار مع مرسيدس، وتوتو وولف لم يخذلني أبدا. كان صادقا معي على الدوام، لكنه في الوقت ذاته عليه اتخاذ القرار الصحيح للفريق ككل، بما في ذلك آلاف العاملين فيه. أنا واثق تماما من أني لن أذهب لأي مكان. ومن سيكون زميلي؟ لا يشغلني الأمر كثيرا".

وأكد أنه لم يفتح أي مفاوضات مع فرق أخرى، رغم إدراكه أن هناك اهتماما به، قائلا "لم أتحدث مع فرق أخرى حتى الآن. لطالما كنت وفيا لمرسيدس، ومستقبلي مرتبط بهم".

ورغم الغموض المحيط بقوانين 2026 وما تحمله من تغييرات في السيارات والمحركات والوقود، أعرب راسل عن ثقته بأن مرسيدس تظل المكان الأنسب، قائلا "الموسم المقبل مليء بالمجهول، السيارة، المحرك، الوقود... كل شيء. ولذلك، أعتقد أن أفضل فرصة لنا لتحقيق النجاح هي الاستمرار كما نحن. أشعر أننا نقدم أداء عاليا كفريق، وأقدم أفضل مستوياتي على الصعيد الشخصي".