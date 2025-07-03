الامارات | كلباء يجدد التعاقد مع عبدالسلام محمد وحمد المنصوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة نادي كلباء لكرة القدم عن تجديد التعاقد مع قائد الفريق عبد السلام محمد لموسمين مقبلين، وكذلك تجديد عقد حارس المرمى حمد المنصوري لموسمين آخرين، وذلك لضمان استمرارهما مع "النمور" بتوصية من الجهاز الفني لكلباء.

وفي سياق متصل دشن الفريق الأول تدريباته الداخلية تمهيدا للسفر الى سلوفينيا في العاشر من يوليو الحالي لاقامة المعسكر التدريبي الخارجي استعداداً لدوري أدنوك للمحترفين.