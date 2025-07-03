الامارات | ليفربول «محطّم» بسبب وفاة ديوغو جوتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن حزنه الشديدة للرحيل الصادم لمهاجمه ديوغو جوتا وقال انه «محطّم بسبب الوفاة المأساوية» للاعبه البرتغالي الدولي وشقيقه أندري بحادث سير في إسبانيا ليل الأربعاء-الخميس.

وكتب بطل إنجلترا في حساباته الرسمية الخميس «ليفربول مُحطَّم بسبب الرحيل المأساوي لديوغو جوتا... أُبلغ النادي أن ابن الثامنة والعشرين توفي بحادث سير في إسبانيا مع شقيقه أندريه».

وتابع «لن يدلي ليفربول باي تعليق إضافي في الوقت الجاري، ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوغو وأندريه وأصدقائهما وزملائهما وموظفي النادي، وهم يحاولون تخطي هذه الخسارة التي لا يمكن تصوّرها».

ووفقا للتحقيقات الأولية، يُحتمل أن يكون الحادث قد نجم عن انفجار إطار في سيارة جوتا أثناء محاولته تجاوز سيارة أخرى، بحسب ما أوضح المصدر عينه.

وكان جوتا، المولود في مدينة بورتو والبالغ 28 عاما، قد انضم إلى ليفربول في سبتمبر 2020 مقابل 49 مليون يورو (نحو 58 مليون دولار) قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي.

في غضون خمس سنوات، فرض الجناح القادر على شغل مركز رأس الحربة نفسه لاعبا أساسيا في ليفربول بخدمة تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب ثم الهولندي أرنه سلوت.

وسجل جوتا 65 هدفا مع ليفربول رافعا لقب الدوري في 2025 وكأس الاتحاد وكأس الرابطة في موسم 2022، فيما حل وصيفا في دوري أبطال أوروبا 2022.