وفاة نجم ليفربول ديوغو جوتا بحادث سير في إسبانيا (الشرطة)

الرياص - اسماء السيد - مدريد : توفي المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، نجم نادي ليفربول بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وشقيقه ليل الأربعاء الخميس بحادث سير في شمال غرب إسبانيا، بعد نحو عشرة أيام من زواجه، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من الشرطة المحلية.

ووقع الحادث الساعة الثانية عشرة ونصف بعد منتصف الليل على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية البرتغالية.

وانحرفت السيارة "عن المسار" قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني (غارديا سيفيل)، موضحة أن الراكبين، ديوغو وشقيقه أندريه، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا قد لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.

وكتب ليفربول في حساباته الرسمية "ليفربول مُحطَّم بسبب الرحيل المأساوي لديوغو جوتا... أُبلغ النادي أن ابن الثامنة والعشرين توفي بحادث سير في إسبانيا مع شقيقه أندريه".

وتابع "لن يدلي ليفربول باي تعليق إضافي في الوقت الحالي، ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوغو وأندريه وأصدقائهما وزملائهما وموظفي النادي، وهم يحاولون تخطي هذه الخسارة التي لا يمكن تصوّرها".

ووفقا للتحقيقات الأولية، يُحتمل أن يكون الحادث قد نجم عن انفجار إطار في سيارة جوتا أثناء محاولته تجاوز سيارة أخرى، بحسب ما أوضح المصدر عينه.

وانتقل جوتا إلى صفوف ليفربول عام 2020. لعب دورا رئيسا في نجاحات الفريق الأحمر في السنوات الأخيرة، خصوصا في رحلة تتويجه نحو لقب البرميرليغ الموسم الماضي. سجل تسعة أهداف في مختلف مسابقات الموسم الماضي، في طريق ليفربول نحو لقبه العشرين.

حمل ألوان باسوس دي فيريرا (2014 2016)، بورتو (2016 2017)، وولفرهامبتون الإنكليزي (2017 2020).

وكان اللاعب الدولي (14 هدفا في 48 مباراة دولية) الذي أحرز الموسم الماضي لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده للمرة الثانية، أعلن عن زواجه من خطيبته روتي كاردوسو في 22 حزيران/يونيو الماضي ولهما ثلاثة أطفال.

ونعى الاتحاد البرتغالي جوتا مطالبا الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) بالوقوف دقيقة صمت خلال مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس أوروبا للسيدات في سويسرا.

وكتب رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا على فيسبوك "الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وكل كرة القدم البرتغالية محطّمون تماما بسبب وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا".