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الامارات | 5مباريات ودية للوحدة في ألمانيا

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أحمد طارق - أبوظبي 0 تبليغ

  • الامارات | 5مباريات ودية للوحدة في ألمانيا 1/2
  • الامارات | 5مباريات ودية للوحدة في ألمانيا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم عن تفاصيل فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم، إذ سيتوجه إلى مدينة ريدين الألمانية، السبت المقبل.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في «إكس» أن فريق الكرة تجمع، أمس، في أبوظبي لإجراء الفحوص الطبية والقياسات البدنية، لافتة إلى أن «العنابي» سيبدأ تدريباته غداً بمعسكر داخلي في أبوظبي.

وأشارت إلى أن الوحدة سيسافر إلى مدينة ريدين السبت، بينما سينطلق المعسكر في اليوم التالي، إذ سيلعب «العنابي» خمس مباريات ودية في الفترة من 14 إلى 29 الجاري، وسيعود إلى أبوظبي في 31 من الشهر نفسه.

وكان الوحدة قد أعلن التعاقد مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، حيث سيقود الفريق خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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