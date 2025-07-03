الامارات | النصر يبدأ الفحوص الطبية قبل السفر إلى ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ النصر تحضيراته للموسم الجديد أول من أمس، وخضع اللاعبون للفحوص الطبية بمقر النادي في دبي، قبل الانتظام في التدريبات اليومية الداخلية، تمهيداً للسفر إلى المعسكر الخارجي في ألمانيا خلال الفترة من 10 إلى 31 الشهر الجاري، يتخلله برنامج بدني وفني مكثّف ومباريات ودية، على أن يعود الفريق بعدها إلى الدولة لاستكمال المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل انطلاق الموسم.

وأعلنت شركة النصر لكرة القدم سلسلة من الصفقات لدعم صفوف الفريق، بعد التعاقد مع المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، وضم اللاعب محمد عبدالباسط لمدة ثلاث سنوات حتى 2028، والظهير الأيسر الدولي زايد الزعابي قادماً من الجزيرة حتى 2028، إلى جانب زميله عبدالله إدريس حتى العام نفسه، كما توصلت إدارة النصر إلى اتفاق رسمي مع نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لضم حارس المنتخب الأولمبي عدلي محمد حتى 2030.

وعلى صعيد التعاقدات الأجنبية، تعاقد النصر مع المدافع النمساوي ماتيو كاراماتيك قادماً من نادي تي إس في هارتبيرغ النمساوي حتى عام 2027، وسيتم قيده في فئة المقيمين، كما جدد النادي عقد لاعب الوسط البرازيلي جوستافو أليكس حتى 2029، وجدد استعارة الظهير الأيسر الروماني كوستن أمزار من نادي دينامو بوخارست لموسم إضافي.

من جهة أخرى، وافق النادي على إعارة اللاعب عبدالله عباس إلى نادي عجمان لمدة موسم، كما تم انتقال اللاعب أحمد جشك إلى خورفكان بصفة نهائية.