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الامارات | رمسة ملاعب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | رمسة ملاعب 1/2
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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقاشات

تدور نقاشات ساخنة داخل شركة القدم في أحد الأندية بشأن مدرب الفريق الأول لكرة القدم، رغم ارتباطه بعقد سارٍ مع النادي في الموسم الجديد، إذ ارتفعت أصوات بعض المسؤولين بضرورة رحيل المدرب، بداعي أنه لم يقدم ما يشفع له للبقاء، بعد ظهور أسماء قوية متاح التعاقد معها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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