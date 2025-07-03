الامارات | عجمان يُجدد إعارة عباس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد عجمان إعارة المدافع عبدالله عباس لموسم إضافي، لتعزيز الاستقرار الدفاعي للفريق في تحضيراته للموسم الجديد.

وكان عباس (24 عاماً) قد انضم إلى عجمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من النصر، ونجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيلة الفريق، إذ شارك في ثماني مباريات من أصل 13 خلال المرحلة الثانية من الموسم.

وأوصى مدرب عجمان، الصربي غوران، بضرورة استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، لما قدمه من أداء ثابت وجهود دفاعية مميزة، ما تجاوبت معه إدارة النادي التي نجحت في التوصل إلى اتفاق مع إدارة النصر، مستفيدة من العلاقة المتينة بين الناديين.

ويأتي هذا التمديد ضمن استراتيجية عجمان للحفاظ على عناصر الانسجام داخل الفريق، استعداداً لموسم يتطلع خلاله إلى تحقيق نتائج إيجابية ومركز متقدم في جدول الترتيب.

ويُعد عبدالله عباس ثالث الصفقات التي يُبرمها عجمان، بعد التعاقد مع صانع الألعاب البوسني دينو هوتيتش، والمدافع الدولي المقدوني جوكو زايكوف.

من ناحية أخرى، تبدأ الإثنين المقبل فترة الإعداد للموسم الجديد، التي تستمر لمدة أسبوع على ملعبه، وتتضمن إجراء القياسات الطبية والبدنية، قبل أن ينتقل إلى معسكره الخارجي في صربيا اعتباراً من 14 يوليو، ويستمر نحو ثلاثة أسابيع، ويخوض خلاله خمس مباريات ودية.

وسيبدأ يوم السبت وصول الطاقم الفني بقيادة الصربي غوران، واللاعبين الأجانب والمقيمين، تمهيداً للانخراط في التدريبات.