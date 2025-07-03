اخبار الرياضه

الامارات | ليفربول لبايرن ميونيخ: دياز ليس للبيع

0 نشر
لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | ليفربول لبايرن ميونيخ: دياز ليس للبيع 1/2
  • الامارات | ليفربول لبايرن ميونيخ: دياز ليس للبيع 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لبايرن ميونيخ: دياز ليس للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض ليفربول، بطل لكرة القدم، عرضاً من بايرن ميونيخ الألماني للتخلي عن مهاجمه الدولي الكولومبي لويس دياز، وذلك وفق ما أفادت تقارير إعلامية أمس.

وكشفت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية أن ليفربول أعلم بايرن بعدم رغبته في التخلي عن الكولومبي البالغ 28 عاماً، مكرراً ما قاله لبرشلونة قبل أيام.

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن ليفربول أقفل الباب تماماً أمام بايرن، وقال له إن اللاعب ليس للبيع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا