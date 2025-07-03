الامارات | رافيل تاجير: سعيد بتجربتي كأول لاعب تركي في الدوري الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب نادي الجزيرة، التركي رافيل تاجير أنه يشعر بالسعادة بعد خوضه أول موسم له مع «فخر أبوظبي»، مشدداً على أنه استمتع بهذه التجربة التي تُعدّ مهمة في مسيرته، بينما لفت إلى أنه يتمنى اللعب في صفوف نادي فنربخشة في حال عودته إلى الدوري التركي.

وتحدث تاجير لصحيفة «سبور أرينا» التركية عن رأيه بموسمه الأول في الإمارات، وقال: «أنا أول لاعب كرة قدم تركي يلعب في الدوري الإماراتي، إنه شعور مختلف، وأنا سعيد جداً بهذه التجربة ومستمتع تماماً باللعب مع نادي الجزيرة». وأضاف: «حظيت بالكثير من الحب والاحترام، أعتقد أنني تركت انطباعاً جيداً من وجهة نظري، وبطريقة ما، فتحتُ باباً للاعبين الأتراك للعب في الإمارات».

وتابع: «كانت عملية الانتقال أيضاً متعثرة بعض الشيء ومرهقة بالنسبة لي، إذ إنني تحدثتُ مع المدرب وكنت سأذهب إلى بلجيكا وكان كل شيء على ما يرام، وفي اللحظة الأخيرة، حدث شيء ما وتوصل نادي باشاك شهير مع الجزيرة إلى اتفاق، واتخذتُ هذا القرار. أنا سعيد الآن، لكن لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل». وأبدى اللاعب البالغ من العمر (22 عاماً) سعادته بفوزه بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع الجزيرة، وقال: «الحصول على لقب في أول موسم لي أمر رائع، خصوصاً أن والدتي كانت في المدرجات، ولقد عشت لحظات استثنائية لا تُنسى».

أما بالنسبة إلى ما تردد حول تلقيه عرضاً من فنربخشة التركي، فقال: «رأيتُ الخبر، لكن كما تعلمون، سوق الانتقالات ديناميكي للغاية، لذا لا أحد يعلم ما سيحدث. فنربخشة نادٍ كبير، وأعتقد أن معظم اللاعبين يرغبون في اللعب معه، وبالطبع أرغب في ذلك أيضاً، لكن لا يوجد شيء مؤكد الآن، وسنرى جميعاً ما سيحدث، سأواصل عملي، وأرى النتيجة بعد ذلك، ولاشك أنني سأكون سعيداً جداً بالانضمام إلى أحد أكبر أندية تركيا».

وعن لعبه في الجزيرة مع النجم المصري محمد النني الذي سبق له اللعب معه في بيشكتاش التركي، بينما انضم إلى «فخر أبوظبي» من أرسنال الإنجليزي، قال: «تربطني مع النني صداقة قوية في الملعب، فهو شخصية ذات خبرة واسعة، ويعشق بيشكتاش ويُخبرني باستمرار عن ذكرياته في النادي التركي، إنه شخص رائع، ويحاول دائماً مساعدتي في الملعب، ومشاركة خبراته معي، هذا يُساعدني كثيراً بالطبع، لهذا السبب أحب شخصيته واللعب معه».

. عشت لحظات استثنائية لا تُنسى بعد التتويج بكأس المحترفين.