الامارات | العــيـن يشارك في دوري أبطال الخليج للأندية الموسم المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم، أمس، عن مشاركة نادي العين في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من سبتمبر حتى أبريل المقبلين، لتكون متزامنة مع منافسات الموسم الكروي الجديد.

وكان العين قد أنهى الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين في المركز الخامس، برصيد 44 نقطة، علماً بأن الفرق الأربعة الأولى تأهلت إلى مسابقات الاتحاد الآسيوي.

وسبق لنادي العين التتويج بلقب بطولة الأندية الخليجية مرة واحدة، وكان ذلك في نسخة عام 2001، عندما توج باللقب عقب فوزه على نادي ظفار العماني بهدف دون مقابل، حمل توقيع اللاعب فهد علي في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.

وكان نادي النصر في النسخة الماضية من البطولة هو ممثل الكرة الإماراتية، وقدم مستويات مميزة قبل أن يودع البطولة من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام القادسية الكويتي.

ومن المرتقب أن تُسهم مشاركة العين في زيادة زخم البطولة، نظراً لما يتمتع به الفريق من خبرة قارية وشعبية جماهيرية، في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الخليجي للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة، بما في ذلك نظام البطولة، وأسماء الأندية المشاركة من بقية دول الخليج.

يذكر أن العين أنهى منذ أيام مشاركته في كأس العالم للأندية بخروجه من الدور الأول من منافسات المجموعة السابعة التي ضمت مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي.