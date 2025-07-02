بطولة ويمبلدون: ألكاراس بسهولة الى الدور الثالث وسابالينكا بصعوبة

الرياص - اسماء السيد - لندن : لم يجد الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا وحامل اللقب في العامين الماضيين أي صعوبة في تخطي البريطاني أوليفر تارفت (733) والمتأهل من التصفيات بثلاث مجموعات نظيفة ضمن الدور الثاني من بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب الأربعاء، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا بصعوبة نسبية الى الدور الثالث.

وحافظ ألكاراس على سجله خاليا من الهزائم في آخر 20 مباراة وشهدت هذه السلسلة تتويجه بدورة روما لماسترز الألف وبطولة رولان غاروس بفوزه على الإيطالي يانيك سينر في مباراة مثيرة ودراماتيكية تخلف فيها بمجموعتين وانقذ ثلاث فرص لحسم النتيجة في صالح منافسه، قبل ان يتوج بدورة كوينز اللندنية الاستعدادية لويمبلدون.

وقال إبن الـ 22 عاما بعد المباراة "اولا، يجب أن انوه بقوة باوليفر. في مباراته الثانية في دورات المحترفين، أحببت طريقة لعبه بكل صراحة".

وتابع "كنت أعرف أنه يتعين علي أن اقدم أفضل مستوياتي. كنت سعيدا بأدائي لكن إشادة كبيرة ايضا به".

وتعود آخر خسارة لألكاراس الى نهائي برشلونة عندما خسر النهائي امام الدنماركي هولغر رونه.

اما آخر خسارة في بطولة ويمبلدون فكانت أمام سينر في الدور الرابع عام 2022.

وخلافا لمباراته في الدور الأول عندما احتاج الى خمس مجموعات وأكثر من أربع ساعات لتخطي الإيطالي فابيو فونييني، أمسك ألكاراس بزمام الامور في مواجهته في الدور الثاني.

ويأمل اللاعب الإسباني ان يصبح خامس لاعب في عصر الاحتراف يفوز في ويمبلدون 3 مرات تواليا بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويدي بيورن بورغ والسويسري روجيه فيدرر والأميركي بيت سامبراس.

وعلى الرغم من فوز ألكاراس في المجموعة الأولى، فقد حصل تافرت على 8 فرص لكسر إرسال الإسباني من دن ان ينجح في أي منها.

وتمكن البريطاني أخيرا من كسر إرسال ألكاراس في مطلع المجموعة الثانية ليتقدم 2 0 قبل ان يرد الإسباني التحية ويدرك التعادل 4 4 ثم فاز بالشوطين التاليين ليفوز بالمجموعة الثانية.

وفي المجموعة الثالثة كسر الاسباني إرسال البريطاني مرتين مقابل واحدة لمنافسه ليحسم المباراة في ساعتين و16 دقيقة.

ويلتقي ألكاراس في الدور التالي مع الألماني يان لينارد شتروف او الكندي فيليكس أوجيه الياسيم.

وفي ابرز المباريات الاخرى، فاز الروسي اندري روبليف (14) على الجنوب افريقي لويد هاريس 6 7 (1 7) و6 4 و7 6 (7 5) و6 3، والاميركي فرانسيس تيافو (12) على البريطاني كاميرون نوري 6 4 و4 6 6 3 و7 5.

فوز صعب لسابالينكا

واجتازت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا عقبة منافستها التشيكية ماري بوزكوفا 7 6 (7 4) و6 4 لتبلغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون.

وكان الدور الأول شهد خروج العديد من المصنفات الأوليات أبرزهن الاميركية كوكو غوف المصنفة ثانية بطلة رولان غاروس الشهر الماضي، والأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة والصينية جنغ تشينوين الخامسة.

وقالت سابالينكا "كانت معركة قاسية وأنا سعيدة جدا لتأهلي".

وأضافت "من المحزن جدا أن نرى خسارة العديد من اللاعبات البارزات في الدور الاول لكن يجب ان تركز على نفسك وان تبقى بعيدا عن النتائج".

وتلتقي سابالينكا في الدور التالي البريطانية ايما رادوكانو او التشيكية ماركيتا فوندروشوفا بطلة ويمبلدون عام 2023 اللتين تلتقيان لاحقا.

ولم تكن المباراة نزهة لسابالينكا لا سيما في المجموعة الأولى عندما خسرت البيلاروسية إرسالها في الشوط الحادي عشر لتمنح الفرصة لمنافستها لحسم المجموعة. لكن سابالينكا نجحت في رد التحية مباشرة لتفرض التعادل 6 6 وجولة فاصلة أنهتها في صالحها 7 4.

وكسرت سابالينكا إرسال بوزكوفا في الشوط الخامس من المجموعة الثانية وحافظت على تقدمها لتحسم المباراة في صالحها.

وكانت سابالينكا بلغت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي ونهائي رولان غاروس وخسرت في المرتين بثلاث مجموعات في المباراة النهائية أمام الاميركيتين ماديسون كيز وكوكو غوف تواليا.

يذكر أن أفضل نتيجة حققتها سابالينكا على الملاعب العشبية في ويمبلدون كان بلوغها الدور نصف النهائي عامي 2021 و2023.