الامارات | المغربي طارق تيسودالي يوقّع على كشوفات خورفكان لموسمين

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شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي طارق تيسودالي يوقّع على كشوفات خورفكان لموسمين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم التعاقد مع اللاعب الدولي المغربي الأصل الهولندي الجنسية طارق تيسودالي بعقد يمتد لموسمين مقبلين وذلك لتمثيله في الموسم المقبل.
وكان تسيودالي قد خاض مع خورفكان مباريات الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وصنع الفارق خلال المباريات بتسجيل وصناعة أهداف ساهمت في تحقيق "النسور" ارقاماً مميزة.
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