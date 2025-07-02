الامارات | الإسباني براداس "وحداوي" حتى 2029

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب الإسباني الشاب أرناو براداس (19 عاماً) حتى 2029.

وقال الوحدة في بيان اليوم الثلاثاء إنه سيتم قيد براداس في فئة اللاعب المقيم في إطار استراتيجية النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول بالمواهب الشابة استعداداً لموسم المحترفين الجديد.