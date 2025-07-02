الامارات | دبا يتعاقد مع علي الظنحاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة دبا لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب علي الظنحاني لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين قادماً من نادي دبا الحصن.

ويلعب الظنحاني بعدة مراكز منها في مركز الظهير وفي خط الوسط.

وسبق للظنحاني أن مثل أندية دبا والشارقة وخورفكان، كما تمت دعوته للمنتخب الوطني في وقت سابق.