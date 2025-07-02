بطولة ويمبلدون: سابالينكا تجتاز عقبة بوزكوفا وتبلغ الدور الثالث

الرياص - اسماء السيد - لندن : اجتازت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا عقبة منافستها التشيكية ماري بوزكوفا 7 6 (7 4) و6 4 الأربعاء لتبلغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب.

وكان الدور الأول شهد خروج العديد من المصنفات الأوليات أبرزهن الاميركية كوكو غوف المصنفة ثانية بطلة رولان غاروس الشهر الماضي، والأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة والصينية جنغ تشينوين الخامسة.

وقالت سابالينكا "كانت معركة قاسية وأنا سعيدة جدا لتأهلي".

وتلتقي سابالينكا في الدور التالي البريطانية ايما رادوكانو او التشيكية ماركيتا فوندروشوفا بطلة ويمبلدون عام 2023 اللتين تلتقيان لاحقا.

ولم تكن المباراة نزهة لسابالينكا لا سيما في المجموعة الأولى عندما خسرت البيلاروسية إرسالها في الشوط الحادي عشر لتمنح الفرصة لمنافستها لحسم المجموعة. لكن سابالينكا نجحت في رد التحية مباشرة لتفرض التعادل 6 6 وجولة فاصلة أنهتها في صالحها 7 4.

وكسرت سابالينكا إرسال بوزكوفا في الشوط الخامس من المجموعة الثانية وحافظت على تقدمها لتحسم المباراة في صالحها.

وكانت سابالينكا بلغت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي ونهائي رولان غاروس وخسرت في المرتين بثلاث مجموعات في المباراة النهائية أمام الاميركيتين ماديسون كيز وكوكو غوف تواليا.