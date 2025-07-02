الامارات | أدريلسون مرشح للعودة إلى الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب البرازيلي أدريلسون دا سيلفا مرشح للعودة إلى الوصل، بعدما سبق له اللعب في صفوف الفريق موسم 2021-2022 معاراً من نادي سبورت ريسيفي، إذ خاض بعدها العديد من التجارب القوية، بانضمامه إلى بوتافوغو البرازيلي الذي حققه مع لقب كأس ليبرتادوريس، وانتقل إلى ليون الفرنسي في موسم 2023-2024، ولعب معاراً إلى أندرلخت البلجيكي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وعاد إلى ليون الذي هبط إلى الدرجة الثانية بسبب أزمة المالية، ما أسهم في فتح الباب أمام رحيل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً.

من جهة أخرى، بدأ الوصل استعداداته للموسم الجديد، أمس الثلاثاء في دبي، وأجرى اللاعبون الفحوصات الطبية والقياسات البدنية تنتهي اليوم، بينما يخوض الفريق معسكراً داخلياً في مقر النادي بزعبيل.

وأوضحت شركة الوصل لكرة القدم أن الفريق سيتوجه إلى دبي في 10 يوليو الجاري لخوض المرحلة الثانية من فترة الاعداد بخوض معسكر الإعداد الرئيسي في هولندا، إذ سيلعب الفريق مجموعة من المباريات المتدرجة القوة في الفترة من 16 إلى 30 من الشهر نفسه، ثم سيعود الفريق إلى دبي في 31 منه لخوض المرحلة الثالثة من فترة الإعداد في دبي قبل خوض منافسات الموسم المقبل.

واستقبلت شركة الكرة المدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي سيقود الفريق خلفاً للصربي ميلوش ميلوييفيتش الذي انتقل إلى تدريب نادي الشارقة، إذ تراهن الشركة على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدرب السابق لنادي النصر السعودي.