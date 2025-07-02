الامارات | منصور بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، برئاسة محمد حمد غانم المهيري.

ضم مجلس إدارة شركة الجزيرة الجديد عضوية كل من:

سلطان ضاحي الحميري

أحمد عبيد الظاهري

طارق بن هزيم المهيري

حمد علي الشبيبي

شمسة جبر الفلاسي

وتمتد عضوية المجلس الجديد لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ إصدار القرار.