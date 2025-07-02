الامارات | منتخب السيدات يواجه فيتنام في تصفيات كأس آسيا 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب الإمارات لكرة القدم للسيدات، مساء اليوم، مواجهة مهمة أمام مستضيفه منتخب فيتنام على استاد فييت تري ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة من تصفيات آسيا التي تستضيفها فيتنام في الفترة من 23 يونيو الماضي إلى الخامس من الشهر الجاري، والمؤهلة بدورها إلى نهائيات بطولة كأس آسيا «أستراليا 2026».

وكان المنتخب قد تعادل مع منتخب غوام من دون أهداف في افتتاح مشواره في التصفيات، ويختتم المنتخب مشواره في هذا الدور بلقاء منتخب المالديف السبت المقبل. ويُشارك في التصفيات 34 منتخباً تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات، ست مجموعات تتكون من أربعة منتخبات، ومجموعتين من خمسة منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى النهائيات في شهر مارس 2026. وتتنافس المنتخبات المشاركة على ثماني بطاقات للتأهل إلى النهائيات للالتحاق بالمستضيفة أستراليا، إضافة إلى المنتخبات الثلاثة الأولى في كأس آسيا للسيدات 2022.