الامارات | خورفكان يضم اللاعب أحمد جشك في صفقة انتقال حر    

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب أحمد جشك لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك في صفقة انتقال حر، وتم توقيع العقد بحضور رئيس النادي الدكتور عمار راشد علاي النقبي. ويتمتع اللاعب بمواصفات فنية مميّزة في خطي الوسط والهجوم.

وسبق لأحمد جشك (31 عاماً) تمثيل أندية شباب الأهلي، واتحاد كلباء، والنصر، قبل انتقاله الحالي إلى صفوف خورفكان.