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الامارات | تصنيف عالمي لميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | تصنيف عالمي لميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية 1/2
  • الامارات | تصنيف عالمي لميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الاتحاد الدولي للفروسية «الميدان الدولي لقفز الحواجز» في نادي أبوظبي للفروسية ضمن التصنيف العالمي، كأول ميدان هجين يجمع بين الخصائص الداخلية والخارجية على مستوى العالم.

جاء ذلك في رسالة رسمية تلقاها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق من الاتحاد الدولي للفروسية، تؤكد مكانة الميدان كإضافة نوعية في مشهد قفز الحواجز العالمية.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، أن اعتماد الاتحاد الدولي يُشكّل إنجازاً جديداً يعكس ريادة نادي أبوظبي للفروسية، ويعزز مكانته بين أفضل المنشآت العالمية المتخصصة في رياضة قفز الحواجز.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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