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الامارات | الهلال وفلومينينسي يلتقيان الجمعة في ربع النهائي

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أورلاندو - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | الهلال وفلومينينسي يلتقيان الجمعة في ربع النهائي 1/2
  • الامارات | الهلال وفلومينينسي يلتقيان الجمعة في ربع النهائي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي مفاجأتين مدويتين، بفوزهما على مانشستر سيتي الإنجليزي (4-3) بعد التمديد عقب التعادل (2-2) في الوقت الأصلي، وإنتر ميلان الإيطالي (2-0) توالياً، وبلغا الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وضرب الفريقان موعداً مع بعضهما في ربع النهائي في المباراة المقررة يوم الجمعة الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات، على ملعب كامبينغ وورلد ستاديوم في أورلاندو.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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