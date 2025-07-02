مونديال الأندية: غونسالو غارسيا يقود ريال مدريد الى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - ميامي : قاد مهاجم "لا كاستيا" غونسالو غارسيا فريقه ريال مدريد الى ربع نهائي مسابقة مونديال الأندية في كرة القدم بتسجيله هدف الفوز على يوفنتوس الإيطالي 1 0 الثلاثاء على ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي في ثمن النهائي.

وسجل غارسيا البالغ من العمر 21 عاما الهدف في الدقيقة 54 رافعا غلته الى ثلاثة أهداف في أربع مباريات في البطولة خاضها أساسيا مستغلا جيدا الفرصة التي منحها إياه المدرب شابي ألونسو لتعويض غياب قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بسبب إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء.

ومنح غارسيا التقدم لريال مدريد في المباراة الاولى ضد الهلال السعودي (1 1)، وصنع هدفين في الشوط الاول من الثانية أمام باتشوكا المكسيكي (3 1) قبل أن يسجل الهدف الثالث في المباراة الثالثة ضد سالزبورغ النمسوي (3 0).

ويلتقي ريال مدريد في ربع النهائي مع بوروسيا دورتموند الألماني أو مونتيري المكسيكي اللذين يلتقيان لاحقا على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم في أتلانتا.

وجاء الشوط الاول متكافئا تبادلا خلاله الفريقان الهجمات، قبل أن يفرض النادي الملكي أفضليته في الشوط الثاني لكنه اكتفى بهدف واحد بعدما تألق حارس مرمى فريق "السيدة العجوز" ميكيلي دي غريغوريو في التصدي لأكثر من فرصة.

وكانت البداية بتسديدة للدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور بين يدي دي غريغوريو (4).

وأهدر المهاجم الدولي الفرنسي راندال كولو مواني فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل اثر هجمة مرتدة قادها التركي كينان يلديز من منتصف الملعب قبل ان يمررها الى المهاجم المعار من باريس سان جرمان خلف الدفاع فانطلق وانفرد بحارس المرمى البلجيكي العملاق تيبو كورتوا عند حافة المنطقة ولعبها ساقطة فوق العارضة (7).

ورد القائد الملكي الدولي الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي بتسديدة قوية بعيدة مرت بجوار القائم الأيمن (9)، قابله يلديز بأخرى مماثلة ارتطمت بلاعب الوسط الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني ومرت بجوار القائم الايسر بسنتمترات قليلة (10).

وتوغل المدافع أندريا كامبياسو داخل المنطقة ومرر كرة عرضية تابعها الدولي البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو برأسه بين يدي كورتوا (23).

وجرب تشواميني حظه بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة ارتطمت باحد المدافعين ومرت بجوار القائم الايمن (25)، وأخرى لفينيسيوس بجوار القائم ذاته (26).

وكاد الدولي الانكليزي جود بيلينغهام يفعلها اثر تلقيه كرة من فالفيردي امام المرمى فلعبها زاحفة أبعدها دي غريغوريو بقدمه وصدره قبل ان يشتتها الدفاع (30).

وسدد فالفيردي كرة قوية بعيدة ابعدها دي غريغوريو بصعوبة الى ركنية (45+1).

واستهل بيلينغهام الشوط الثاني بتسديدة قوية لبيلينغهام من حافة المنطقة ابعدها دي غريغوريو قبل ان يشتتها الدفاع (52).

وتابع دي غريغوريو تألقه بإبعاده تسديدة قوية للمدافع الوافد حديثا دين هاوسن من خارج المنطقة الى ركنية (53).

وفي الوقت الذي كان فيه مدرب الملكي شابي ألونسو يستعد لإشراك مبابي نجح غارسيا في افتتاح التسجيل بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للوافد الجديد الآخر الدولي الانكليزي ترنت ألكسندر أرنولد (54).

وكاد كونسيساو يدرك التعادل بتسديدة زاحفة ابعدها كورتوا (56).

وواصل دي غريغوريو التألق بتصديه لتسديدة أكروباتية لفالفيردي من مسافة قريبة الى ركنية (61).

ودفع ألونسو بمبابي في الدقيقة 68 مكان غارسيا في أول ظهور له في المونديال بعد معاناته من فيروس في المعدة والأمعاء.

وكانت آخر مباراة لهداف ريال مدريد هذا الموسم (43 هدفا في 56 مباراة في كل المسابقات)، مع منتخب بلاده فرنسا عندما تغلب على ألمانيا 2 0 في شتوتغارت في مباراة تحديد المركز الثالث في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الثامن من حزيران/يونيو الحالي.

وكاد البديل الارجنتيني نيكو غونساليس يدرك التعادل بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر لكورتوا (70).