بطولة ويمبلدون: خروج غوف من الدور الاول

الرياص - اسماء السيد - بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : خرجت الأميركية كوكو غوف المصنفة الثانية عالميا وبطلة رولان غاورس مطلع الشهر الماضي، من الدور الاول لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6 7 (3 7) و1 6 الثلاثاء.

وكان متوقعا أن تقدم اللاعبة الأمريكية البالغة من العمر 21 عاما أداء قويا في نادي عموم إنكلترا بعد تتويجها ببطولة فرنسا المفتوحة، ولكن بدلا من البناء على نجاحها على ملاعب باريس الرملية، خرجت مبكرا من البطولات الاربع الكبرى للمرة الاولى منذ سقوطها في الدور ذاته لويمبلدون عام 2023.

واحتاجت ياستريمسكا الى 78 دقيقة للاطاحة لغوف وإلحاقها بمواطنتها جيسيلا بيغولا الخامسة والصينية جنغ تشينوين السادسة خارج البطولة.

وفشلت غوف في تجاوز الدور الرابع في كل من زياراتها الست إلى ويمبلدون.

وقالت ياستريمسكا: "كانت مباراة رائعة اليوم. كنتُ في غاية التألق، حتى أظافري كانت متألقة".

وأضافت "اللعب ضد كوكو أمرٌ مميز. هذه الملاعب مصممةٌ لأعظم اللاعبات، لذا أنا ممتنةٌ جدًا للعب هنا".