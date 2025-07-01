بطولة ويمبلدون: خروج زفيريف الثالث عالميا من الدور الاول

الرياص - اسماء السيد - بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : خرج الالماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا عالميا من الدور الاول لبطولة ويمبلدو، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارته امام الفرنسي آرتور ريندركنيش 6 7 (3 7) و7 6 (10 8) و3 6 و7 6 (7 5) و4 6 الثلاثاء.

واستكملت المباراة اليوم بعد توقفها مساء الاثنين بسبب حظر التجوال في ويمبلدون بعد الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (22:00 ت غ) بعد مجموعتين تبادل اللاعبان الفوز فيهما، وحسم الفرنسي المصنف 72 عالميا المواجهة اليوم ضاربا موعدا مع التشيلي كريستيان غارين الـ110 عالميا والفائز على اللوكسمبورغي كريس روديش الاثنين.

وقال الفرنسي عقب نهاية المباراة التي استغرقت 4 ساعات و40 دقيقة: "ساقاي لا تزالان ترتجفان، لم أنم سوى ست ساعات الليلة الماضية"، مضيفا "هذه الرياضة صعبة، ولكن يا لها من لحظة رائعة! إنه أول انتصار لي ضد لاعب من بين أفضل خمسة لاعبين في العالم، على أجمل ملعب في العالم".

في المقابل، بات زفيريف رابع مصنف بين العشرة الأوائل يودع مبكرا بعد الإيطالي لورنتسو موزيتي السابع والدنماركي هولغر رونه الثامن والروسي دانييل مدفيديف التاسع.

ووصل زفيريف إلى نهائي دورة شتوتغارت (250 نقطة) ونصف نهائي دورة هاله (500 نقطة) الالمانيتين في حزيران/يونيو الماضي، ولم يخسر في الدور الأول لاحدى بطولات الغراند سلام منذ نسخة ويمبلدون 2019.

بلغ المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي وخسر أمام الايطالي يانيك سينر، قبل أن يخسر في ربع نهائي رولان غاروس على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش.