بطولة ويمبلدون: بداية قوية لسينر وصعبة لكرايتشيكوفا وانتهاء مشوار بيغولا وتشينوين عند الدور الأول

الرياص - اسماء السيد - لندن : بدأ الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا، مشواره في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بقوة من خلال فوزه السهل على مواطنه لوكا ناردي 6 4 و6 3 و6 0 الثلاثاء.

وفي أول مواجهة له على الإطلاق مع مواطنه الـ95 عالميا، لم يجد سينر صعوبة كبرى في حجز بطاقته إلى الدور الثاني للبطولة التي لم يذهب فيها بطل أستراليا المفتوحة لعامي 2024 و2025 وفلاشينغ ميدوز 2024 أبعد من نصف النهائي (مرة واحدة عام 2023).

ولم يظهر ابن الـ23 عاما تأثرا بنتيجته المخيبة في دورة هاله الألمانية العشبية التي ودعها من الدور الثاني على يد الكازخستاني ألكسندر بوبليك، وهو الذي خسر مباراتين نهائيتين منذ عودته من الإيقاف بسبب قضية التنشط، وذلك في دورة روما لماسترز الألف نقطة ورولان غاروس على يد اللاعب نفسه الإسباني كارلوس ألكاراس بطل ويمبلدون للعامين الماضيين.

ويلتقي سينر الذي كسر إرسال ناردي خمس مرات في اللقاء مع تسع إرسالات ساحقة و17 خطأ مباشرا مقابل 33 لمواطنه حاسما المواجهة في ساعة و48 دقيقة، في اختباره التالي الأسترالي الكسندر فوكيتش الفائز على التايواني تسينغ تشون هسين 6 3 و6 4 و4 6 و7 6 (7 5).

وخرج الإيطالي الآخر لورنتسو موزيتي السابع الذي بلغ نصف النهائي العام الماضي، بخسارته امام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الصاعد من التصفيات 2 6 و6 4 و5 7 و1 6.

وأصبح موزيتي، الحائز على برونزية أولمبياد باريس، ثالث لاعب من العشرة الأوائل يخرج من ويمبلدون، بعد الدنماركي هولغر رونه الثامن والروسي دانييل مدفيديف التاسع.

واستكملت مباراة الاميركي تايلور فريتس والفرنسي جوفاني بيتشي بيريكار الثلاثاء بعدما توقفت الاثنين بسبب تأخر الوقت والنتيجة كتعادلة بمجموعتين لمثلهما 6 7 (6 8) و6 7 (8 10) و6 4 و7 6 (8 6).

وكسب فريتس المتوج بدورة إيستبورن الاعدادية السبت، المجموعة الخامسة الحاسمة 6 4.

وتأهل إلى الدور الثاني أيضا الأسترالي أليكس دي مينور الحادي عشر بفوزه على الإسباني روبرتو كاربايّس باينا 6 2 و6 2 و7 6 (7 2)، والأميركي تومي بول الثالث عشر بفوزه على البريطاني يوهانس مونداي 6 4 و6 4 و6 2.

كرايتشيكوفا تقلب الطاولة على إيالا

وعند السيدات، استهلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة سادسة عشرة عالميا حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على النجمة الفيليبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا الـ56 محولة خسارتها المجموعة الاولى 3 6 الى فوز بالثانية والثالثة 6 2 و6 1.

وكانت اللاعبة التشيكية البالغة من العمر 29 عاما والتي عرقلت الإصابات مسيرتها، عند الموعد في عودتها إلى ملاعب ويمبلدون حيث توجت باللقب العام الماضي على حساب الإيطالية جازمين باوليني.

ووصلت كرايتشيكوفا إلى لندن في حالة بدنية صعبة، لكنها نجت من بداية معقدة للمباراة بسبب إرسالات الخاطئة، واكتسبت الزخم تدريجيا حتى فازت 3 6 و6 2 و6 1 على وصيفة بطلة دورة إيستبورن الانكليزية نهاية الاسبوع الماضي.

صرخت بغضب بعد كسبها نقطة المباراة. غاب المتوجة برولان غاروس عام 2021 عن الملاعب بين تشرين الثاني/نوفمبر وأيار/مايو بسبب إصابة مزعجة في الظهر. ثم اضطرت إلى الانسحاب الخميس الماضي قبل مباراتها في ربع النهائي في إيستبورن بسبب مشاكل في الفخذ.

خروج بيغولا وتشينوين

وانتهى مشوار الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة ثالثة عالميا، عند الدور الأول بخسارتها أمام الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو 2 6 و3 6.

وبدت الأميركية، الفائزة السبت بلقبها الثالث للموسم بعد تغلبها على البولندية إيغا شفيونتيك في نهائي دورة باد هامبورغ العشبية، بعيدة عن مستواها في مواجهة الإيطالية البالغة 24 عاما والمصنفة 116 عالميا، لينتهي مشوار ابنة الـ31 عاما عند الدور الأول في البطولة الإنكليزية لأول مرة منذ 2019 حين كانت تخوض باكورة مشاركاتها في القرعة الرئيسية.

وبذلك، يبقى أفضل انجاز لوصيفة فلاشينغ ميدوز 2024 في ثالثة البطولات الأربع الكبرى وصولها إلى ربع النهائي مرة واحدة عام 2023، فيما ستخوض كوتشاريتو، الفائزة بلقب واحد فقط في دورات رابطة المحترفات، الدور الثاني للمرة الثالثة في ثالث مشاركة لها.

وقالت الإيطالية إنه في مواجهة لاعبات مثل بيغولا "عليك أن تستغل الفرص التي تتاح لك. حاولت أن أكون أكثر عدائية، أن أخاطر وألا أفكر بخسارة النقطة أو الفوز بها، بل أن أقدم أفضل ما بإمكاني".

وتلتقي كوتشاريتو التي احتاجت إلى 58 دقيقة فقط لإقصاء بيغولا وتحقيق فوزها الأول على لاعبة مصنفة بين الخمس الأوليات، في الدور الثاني الأميركية كايتي فولينيتس التي تغلبت بدورها على الألمانية تاتيانا ماريا 3 6 و6 7 (4 7) و6 1.

ولم تكن حال الصينية جنغ تشينوين، السادسة عالميا وحاملة ذهبية أولمبياد باريس العام الماضي، أفضل من بيغولا وخرجت من الدور الأول للعام الثالث تواليا بخسارتها امام التشيكية كاتيرينا سينياكوفا الحادية والثمانين عالميا 5 7 و6 4 و1 6 في ساعتين و25 دقيقة.

وهذه هي المرة الرابعة في آخر ست مشاركات لتشينيون في البطولات الأربع الكبرى التي تفشل فيها في تجاوز الدور الثالث، بعد مسيرة عقيمة، تخللتها مباراتان في ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز 2024 ورولان غاروس هذا العام.

بعد حلولها وصيفة لبطولة أستراليا المفتوحة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا العام الماضي، فازت تشينوين بالميدالية الذهبية الأولمبية على ملاعب رولان غاورس الترابية في آب/أغسطس الماضي، بفوزها على دونا فيكيتش في النهائي. لم يكن أداء اللاعبة البالغة من العمر 22 عاما، جيدا على ملاعب جنوب غرب لندن العشبية.