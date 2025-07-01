الامارات | فاتي ينتقل من برشلونة إلى موناكو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم المهاجم الإسباني أنسو فاتي إلى موناكو، ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم المنصرم، قادما من برشلونة بطل إسبانيا على سبيل الإعارة لموسم مع خيار التعاقد معه نهائيا، وذلك وفق ما أعلن النادي الثلاثاء.

ووصل ابن الـ22 عاما إلى إمارة موناكو الخميس الماضي وخضع للفحوص الطبية الروتينية في اليوم التالي، قبل توقيع عقد انتقاله إلى موناكو على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار البقاء نهائيا مقابل 11 مليون يورو.

ووفق مصدر مقرب من الملف، سيتكفل برشلونة بجزء هام من راتب اللاعب الدولي الذي خاض 11 مباراة بألوان إسبانيا سجل خلالها هدفين، على أن يحصل النادي الكاتالوني على قسم من أي مكاسب مستقبلية ناجمة عن بيع اللاعب، شرط أن يُفعّل موناكو خيار الانتقال الدائم في مايو المقبل.

وُلِد فاتي في بيساو (غينيا بيساو) في 31 أكتوبر 2002 وخاض أول مباراة احترافية له مع برشلونة وهو في السادسة عشرة من عمره في 25 أغسطس 2019.

دافع عن ألوان النادي الكاتالوني في 123 مباراة (29 هدفا و8 تمريرات حاسمة) وفاز بلقب الدوري الإسباني مرتين (2023 و2025)، والكأس الإسبانية مرتين أيضا (2021 و2025) على غرار الكأس السوبر الإسبانية (2023 و2025).

وعانى الموسم الماضي من كثرة الإصابات واكتفى بخوض 11 مباراة فقط من دون أن يسجل أي هدف، ما يجعله متحفزا لإعادة إطلاق مسيرته بألوان موناكو الذي ضم هذا الصيف لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، بطل مونديال 2018 والمدافع الإنكليزي إريك داير.