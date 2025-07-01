شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح الأحمر مطلق الحرية فى قرار تجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

منح مسئولو نادى الزمالك، أحمد الأحمر نجم كرة اليد مطلق الحرية فى قرار تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

ويعد أحمد الأحمر، الذى أعلن اعتزاله اللعب الدولى، أحد أبرز أساطير اللعبة فى مصر، لما حققه من إنجازات، سواء على المستوى الشخصى أو المحلى أو العالمى أو الأفريقى.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك خلال المرحلة المقبلة إلى الإنتهاء من كافة التعاقدات الجديدة و الإنتهاء من ملف المدير الفنى الجديد لترتيب الأوضاع قبل الموسم الجديد .

ولد أحمد الأحمر فى 27 يناير عام 1984، لعائلة زملكاوية، فهو نجل كابتن القلعة البيضاء فى اليد، مصطفى الأحمر، وحصد الأحمر مع منتخب مصر 10 بطولات، موزعة إلى أمم أفريقيا أعوام 2004 و2008 و2016 و2020، 2022 وتوج مع الفراعنة بذهبية دورة الألعاب الأفريقية 3 مرات، ولقبين دورة الألعاب العربية، ومرة بطولة ألعاب البحر المتوسط.