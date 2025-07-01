شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يرفض رحيل زيزو.. ويؤكد: نمبر وان فى تشكيل الأهلى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

رفض الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادى الاهلى، فكرة مناقشة أي عروض وصلت لنجمه أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

وتعاقد الأهلي مع زيزو في الصيف الجاري في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي، ضمن التدعيمات القوية التي أبرمها الأهلي في الصيف الحالي.

ريبيرو: زيزو سيكون "نمبر وان" في تشكيل الأهلي الموسم المقبل

وشدد ريبيرو في حديثه لمسئولى الاهلى أنه معجب للغاية بالاداء الذى قدمه زيزو في مستهل مشاركته مع المارد الأحمر ، مؤكداً أن زيزو سيكون نمبر وان في تشكيل الأهلى بالموسم الجديد في إشارة للحاجة لجهوده.

واختير ثلاثي الأهلي، أحمد مصطفى زيزو ومحمد علي بن رمضان ووسام أبو علي في قائمة مميزة بعد انتهاء مشوار الفريق في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

وتسبب زيزو في ركلتي جزاء للأهلي أمام إنتر ميامي، أضاعها محمود حسن تريزيجيه، وأمام بورتو، سجلها وسام أبو علي.

وتلقى زيزو عروضا مغرية للرحيل عن الاهلى من قطبى الكرة التركية فنربخشة وبشكتاش خلال الأيام الماضية.