كرونوسلاف يورشيتش يعود إلى القاهرة 5 يوليو لقيادة فترة إعداد بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - يعود الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى القاهرة، يوم 5 يوليو الجارى، استعدادًا لقيادة الفريق في فترة الإعداد.

وكان يورشيتش عاد إلى القاهرة الأيام الماضية لمناقشة ملف تدعيم الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية، وترتيب بعض الأوراق مع مسئولي النادى، ثم عاد إلى بلاده مرة أخرى، على أن يعود إلى القاهرة يوم 5 من الشهر الجارى.



ومن المنتظر أن تنطلق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 10 يوليو، على أن يخوض اللاعبين الكشف الطبي علي يومين 8 و 9 من الشهر ذاته.

ويفاضل مسئولو نادى بيراميدز بين دولتي هولندا وسلوفينيا لإقامة معسكر الإعداد الخارجى خلال الأيام المقبلة، لبداية الاستعداد للموسم الكروى الجديد الذى من المنتظر أن ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.



وكان بيراميدز يقترب من إقامة معسكر الإعداد فى تركيا، مثلما حدث فى السنوات الماضية، إلا أن هناك مفاضلة حاليًا بين هولندا وسلوفينيا لإقامة المعسكر بها قبل الموسم الجديد.