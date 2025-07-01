شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة محمد صلاح.. حساب ويمبلدون يحتفي بمشاركة ميار شريف فى البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض ميار شريف بطلة التنس المصرية، منافسات بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الثلاثاء، عندما تلتقي الروسية ميرا أندرييفا المصنفة السابعة عالميا .

واحتفى الحساب الرسمي لبطولة ويمبلدون بميار شريف ومشاركتها في البطولة بنشر صورة لها وهي تحتفل علي طريقة الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي معلقًا : وما نَيلُ المطالب بالتمنِّي ولكن تُؤخذُ الدنيا غلابا .

وتقدمت بطلة التنس المصرية ميار شريف مركزين في تصنيف التنس العالمي الصادر الإثنين الماضي، لتحتل المركز 86 عالميًا.

وتوجت ميار شريف، في وقت سابق بهذا الشهر بلقب بطولة بياريتز، ذات الـ 100 نقطة.

جاء ذلك عقب فوز ميار شريف، على الفرنسية تيانتسوا راكوتومانجا بمجموعتين بواقع 7-5 و6-4 .