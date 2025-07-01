شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة تعاقد فيربرا مع الزمالك والجهاز المعاون والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك مدة تعاقد النادى مع البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفريق والمقرر أن يتولى المهمة فى الموسم الجديد.

قال المصدر لـ"الخليج 365" إن مدة التعاقد بين يانيك فيريرا والزمالك موسمين قادمين.

الزمالك يتفق مع يانيك فيريرا لتدريب الفريق ويعلن التعاقد خلال ساعات

وأضاف المصدر أن فيريرا سيختار الجهاز المعاون له ، حيث طرح الاستعانة بأفراد جهازه المعتاد الاستعانة بهم وهم راؤل لوبيز معد بدنى ، ويوجسلاف لازيتش مدربا لحراس المرمى، على أن يتم الاستقرار على باقى أفراد الجهاز والمقرر أن يتضمن مدرب مصرى.

وأنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع البلجيكى يانيك فيريرا لتولى المهمة للفريق خلفا لأيمن الرمادى، على أن يتم الإعلان عن توليه المهمة خلال ساعات ومنتظر وصوله مساء غد الأربعاء.

تفاصيل عقد فيريرا مع الزمالك.. شرط جزائي يمنع الهروب المفاجئ

واتفق الزمالك مع يانيك فيريرا على وضع شرط جزائى فى عقده مع الزمالك على أن يكون 3 أشهر من الراتب المتفق عليه مع المدرب، لتحصين الزمالك من رحيل المدرب فى أى وقت دون سابق إنذار مثلما حدث من البرتغالى جوميز ومن قبله كارتيرون.