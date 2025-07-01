شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ناشئي اليد أمام إسبانيا فى بطولة أوروبا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب ناشئين كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس أمام نظيره الإسبانى بنتيجة 24-21 فى بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد، المحدد لها الفترة من 30 يونيو وحتي 5 يوليو المقبل، على أن يلتقى بولندا السابعة مساءا .

وأسفرت قرعة بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد بالسويد عن وجود ناشئي الفراعنة ضمن المجموعة الأولى، بجانب منتخبات كل من، أيسلندا وإسبانيا وبولندا وليتوانيا وأستونيا.

ووافق مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحي، على دعوة الاتحاد السويدي لمنتخب الناشئين مواليد 2006، للمشاركة في بطولة أوروبا المفتوحة بهدف إعداداهم لبطولة العالم التي تنظمها مصر في أغسطس المقبل ضمن برنامج إعداد كبير لتجهيز منتخب الناشئين الذي يقوده طارق محروس.

كان اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، التواجد في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة في المجموعة السابعة وتضم رفقته كل من اليابان وكوريا والبحرين.