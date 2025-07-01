بشكتاش يقترب من ضم الإنكليزي أبراهام من روما

الرياص - اسماء السيد - اسطنبول : دخل بشكتاش في مفاوضات للتعاقد مع المهاجم الإنكليزي تامي أبراهام المرتبط بعقد مع روما الايطالي، بحسب ما أعلن عملاق الدوري التركي لكرة القدم الثلاثاء.

وأفاد النادي التركي في بيان له مستخدما الاسم الكامل للاعب "بدأت المفاوضات مع اللاعب وناديه روما من أجل انتقال اللاعب المحترف كيفن أوغينيتيغا باكومو أبراهام".

ويتبقى لأبراهام عام واحد في عقده الحالي مع نادي العاصمة الإيطالية.

في المقابل، كشفت وسائل اعلام ايطالية أن المحادثات تتعلق باتمام صفقة إعارة ابن الـ27 عاما.

وقال أبراهام في مقطع فيديو من على متن الطائرة الخاصة بالنادي والذي نشر عبر حسابه على إنستغرام "مرحبا ايها النسور السود، أنا قادم إليكم، أراكم في المطار".

ومن المرتقب ان يصل اللاعب الى اسطنبول الثلاثاء لاتمام الصفقة.

وقع أبراهام مع روما في آب/اغسطس 2021 في عقد لخمس سنوات قادما من تشلسي الانكليزي مقابل 48 مليون دولار أميركي وكان أحد ركائز الفوز بلقب مسابقة "كونفرنس ليغ" في عام 2022.