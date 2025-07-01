نجمة الهلال تنفجر في وجه السيتي.. الوليد بن طلال يهدي الفوز لمحمد بن سلمان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: وجّه رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، التهنئة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد فوز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، الثلاثاء.

وكتب عبر صفحته على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "هذا الفوز إهداء لأخي ولي العهد. الهلال البطل العظيم.. شرفت الوطن الغالي العظيم".

وفجّر الهلال مفاجأة كبرى في مونديال الأندية بعدما أقصى حامل اللقب مانشستر سيتي، بفوزه عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليصل إلى ربع نهائي البطولة.

وضرب "الزعيم" موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي، في وقتٍ يرتفع فيه سقف طموحات مشجعي الفريق مع كل مرحلة يبلغها في هذه النسخة التاريخية.

تركي آل الشيخ يشيد بـ"مشروع السعودية" ويُشكر ولي العهد

هنّأ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، نادي الهلال على بلوغه ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، وكتب عبر حسابه في "فيسبوك":

"هذا الهلال وصيف العالم وزعيم نص الأرض. تحدثوا كثيراً عن مشروع الدوري السعودي والفائدة منه... لن أعلق، بس في سنتين وصيف العالم، وفي البطولة الحالية تعادل مع مدريد، وهزيمة بالأربعة على السيتي".

وأضاف: "حفظ الله الأمير محمد بن سلمان ودعمه للشباب".

وزير الرياضة: انتصار يعكس قوة الكرة السعودية

من جانبه، قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عبر "إكس":

"أبارك لممثل الوطن "الهلال" تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، أداء متميز وانتصار يعكس قوة الكرة السعودية بفضل دعم قيادة وطننا الغالي -حفظها الله-. كل التوفيق بمواصلة التألق في الأدوار القادمة".

كما هنأ الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الهلال، وكتب عبر حسابه الرسمي:

"ممثل الوطن إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، مبروك للهلال ودعواتنا بمواصلة التألق والامتياز".

الهلال يقصي مانشستر سيتي ويشعل البطولة

الهلال السعودي سطع في صباح تاريخي بمونديال الأندية، بإقصائه مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 في مباراة أُقيمت على ملعب "كامبنغ وورلد"، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأميركية.

وسجّل أهداف الهلال كل من ماركوس ليوناردو (ثنائية)، ومالكوم، وخاليدو كوليبالي، في الدقائق 46، 52، 94، و112، فيما سجل "السيتيسينز" عبر إرلينغ هالاند، برناردو سيلفا، وفيل فودين، في الدقائق 9، 55، و104.

في الوقت الأصلي، تبادل الفريقان السيطرة وصنع الفرص، ونجح كل فريق في التسجيل مرتين. أما في الأشواط الإضافية، فكانت الأفضلية للهلال الذي سجل هدفين، مقابل هدف واحد لمانشستر سيتي.

وسيواجه الهلال في المباراة المقبلة فلومينينسي البرازيلي، الذي تجاوز إنتر ميلان الإيطالي بهدفين في الدور الثاني.

الوليد بن طلال يتفاعل مع تأهل الهلال

وكان الأمير الوليد بن طلال قد تفاعل، الجمعة، مع تأهل الهلال إلى دور الـ16، مشيدًا بـ"الزعيم" وواصفًا إياه بـ"العظيم".

ونشر عبر "إكس" تصريحًا لرئيس النادي فهد بن نافل قال فيه:

"كل اللي دعمنا الدولة والأمير الوليد بن طلال، واللي نتائجه ظهرت بقوة".

وعلّق الأمير:

"الهلال السعودي العظيم... ممثل الوطن السعودي الوحيد... ممثل الأمة العربية الوحيد... ممثل قارة آسيا عالمياً".

وتابع: "الوطن العظيم الوليد... يعطينا الهلال العظيم البطل".

ويُعدّ الوليد بن طلال من أبرز داعمي نادي الهلال، وساهم في عدد من الصفقات المهمة التي أبرمها النادي خلال الأعوام الماضية.

وكان "الزعيم" قد تأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-0، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف ريال مدريد، ويضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في الدور التالي.