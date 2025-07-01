شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب الكاراتيه بالبطولة الأفريقية بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته بمنافسات البطولة الافريقية والتى تقام بمدينة أبوجا النيجيرية فى الفترة من 23 إلى 28 يوليو الجارى .

وتضم قائمة اللاعبين كل من، مصطفى محمد رفعت، زياد الغريب،علي محمد الصاوي، عبد الله ممدوح، عمر اشرف، طه طارق، عبد الله هشام، عادل محمد حسن، عبد الرحمن محمد، طارق محمد فتحي، ايه هشام، ريهام احمد محمد، احلام حمدي، نورسين محمد كمال، هدير احمد عبد المنعم ،منه شعبان ابراهيم الصاوي، اسماء مجدي ، جنى خميس سعيد، ادم احمد ادم، محمود تامر السيد احمد، معاذ احمد ابراهيم مؤمن، محمد احمد محمد غالي، يوسف احمد صابر ، فؤاد غالب فؤاد ، بلال شاكر ابراهيم حسين ، محمد احمد جمال محمود، انس احمد مجدي ، كريم سامح زغلول، معاذ عصام سيد احمد السقا ، حاتم سالم عمر علاء صلاح، جمال سعيد محروس، حاتم سالم، محمد شريف السيد، هنا هاني طنيب عبد الله، جنى محمد حسن، حبيبه فتحي سعد عيسى، أسماء محمد علي السيد ، لمار محمود محمد موسى، الاء احمد السيد ، ملك محمد مؤمن ، نورا احمد فتحي احمد ، حبيبه مصطفى صلاح مهران، ياسمين احمد مجدي السيد، رؤى الطاهر السيد الطاهر، ريماس احمد محمد عاصي، ريناد اسامه عبد الحميد ، مريم احمد فايد احمد.

ويرافق البعثة سيد نصر رئيس البعثة ونائب رئيس الاتحاد الافريقي، أشرف أحمد إداري البعثة، عبد الرحمن محمد أخصائي علاج طبيعي ، عبد الفتاح النجار مدير فني ومدرب كوميته رجال، سيف النصر ابراهيم مدير فني ومدرب كاتا رجال، هاني شاكر قشطه مدرب كوميتيه سيدات، مصطفى السنباوي مدرب كوميتيه ناشئات وشبات تحت 18 سنه، محمد سيد سالم سيد مدرب كوميتيه ناشئين وشباب تحت 18 سنه، ساره عاصم مدربه كاتا بنات، هاني طنيب عبد الله مصطفى مدرب كاتا بنين، وعماد عبد الفتاح السرس وطارق رجائي وإيمان حسام حكم دولى.