شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحدد يومين لإجراء الكشف الطبى للاعبين قبل انطلاق فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتى كرونوسلاف يورشيتش، موعد بداية إجراء الكشف الطبى للاعبى الفريق، استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، المقرر له يوم 8 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يجرى لاعبو بيراميدز الكشف الطبى استعدادًا للموسم الجديد يومى 8 و9 يوليو الجارى، من أجل الوقف على القياسات البدنية للاعبين وتحديد البرنامج التأهيلى الذى سيحدد لهم.

وتوجه ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إلى الإمارات من أجل الاتفاق والترتيب لتحضيرات فريق الكرة والإعداد للموسم الجديد، بعد الإنجاز التاريخي خلال الموسم الماضي، وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويجتمع رئيس نادي بيراميدز مع مجلس إدارة النادي في العاصمة أبو ظبي، بهدف وضع اللمسات النهائية والاتفاق على ترتيبات الموسم الجديد، وشكل برنامج معسكر الإعداد، خاصة في ظل ارتباطات الفريق العديدة خلال الموسم المقبل محليا وقاريا بجانب المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

ويتم كذلك خلال الاجتماع الاتفاق على موعد وشكل حفل التكريم المقرر تنظيمه لجميع أفراد النادي بعد الموسم المنقضي التاريخي والإنجاز الذى تحقق.