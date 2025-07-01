شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يحسم مصير الشباب فى الأهلي قبل انطلاق معسكر إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

يحسم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، موقف اللاعبين الشباب من البقاء في قائمة الأهلي أو تسويقهم، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وهم أحمد خالد كباكا وعبد الله بستانجي وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وسمير محمد.

ويرغب ريبيرو فى مشاهدة اللاعبين على أرض الواقع بعد انتظام الفريق الأحمر في فترة الإعداد ضمن خطة التخضير لخوض منافسات الموسم الجديد، ومن ثم تحديد مصيرهم قبل السفر إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.