شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرسل عرضا جديدا لـ بيجاد رجب لاعب يد سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

أرسل مسئولو النادى الأهلى عرضا جديدا لنادى سبورتنج لضم بيجاد مروان رجب لاعب كرة اليد، بتضمن تعديل مدة التعاقد ى ظل إعتراض اللاعب والنادى على العقد القديم الذى كان يتضمن 4 مواسم .

وزاحم مسئولو نادى الزمالك، النادى الأهلى بقوة، لضم بيجاد مروان رجب لاعب سبورتنج فى صفوف فريق اليد لدعم الفريق بداية من الموسم الجديد بعقد يستمر لمدة موسمين .

وحتى الآن لم يستقر بيجاد رجب على الانتقال إلى أحد الناديين، وسط تقديم هشام نصر نائب رئيس النادى عرضا قويا للاعب فى ظل تمسك القلعة البيضاء بضمه خاصة أنه قدم اداء قوى مع الأبيض خلال فترة إعارته فى السوبرالأفريقى والكؤوس الأفريقية التى أقيمت فى النادى الأهلى مؤخرا .

ويقام الموسم الجديد بمشاركة 18 فريقا على مرحلتين، حيث يقام الدور الأول بنظام الدورى من دور واحد على أن تشهد المرحلة الثانية تقسيم الأندية إلى مجموعتين من الأول إلى الثامن لتحديد البطل ومن التاسع إلى 18 لتحديد الهبوط.