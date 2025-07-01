شكرا لقرائتكم خبر عن ترانسفير ماركت يعلن اعتزال شيكابالا وتعليق حذائه بعد مسيرة حافلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت" اعتزال نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عاما، حقق خلالها العديد من الألقاب مع القلعة البيضاء، حيث ذكر الموقع أن شيكابالا أصبح لاعبا معتزلا من اليوم 1 يوليو 2025.



ترانسفير

وكان مجلس إدارة الزمالك، ترك للنجم شيكابالا، البالغ من العمر 39 عامًا، حرية اتخاذ القرار بشأن استمراره مع الفريق أو اعتزاله، دون أي ضغوط من الإدارة.

شيكابالا يفكر في الاعتزال بعد موسم شهد إصابات ومشاركة محدودة

وعانى اللاعب الموهوب من إصابات طويلة فى الموسم الماضى، وشارك خلال 17 مباراة، وسجل هدفاً وصنع هدفين لزملائه.

ويبدو تأثير شيكابالا الفنى محدوداً داخل الفريق، وهو ما يشجع الفهد الأسمر على اتخاذ هذا القرار، لاسيما عقب تحقيقه كأس مصر وتسجيل ضربة الترجيح الحاسمة في مباراة بيراميدز.

ويعتبر شيكابالا من أساطير القلعة البيضاء فى العصر الحديث، كما أنه الأكثر تتويجًا بالألقاب فى تاريخ الزمالك برصيد 18 لقبًا.